登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Al-Qamar 54:35
Al-Qamar
35
54:35
نعمة من عندنا كذالك نجزي من شكر ٣٥
نِّعْمَةًۭ مِّنْ عِندِنَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى مَن شَكَرَ ٣٥
نِّعۡمَةٗ
ﱶ
مِّنۡ
ﱷ
عِندِنَاۚ
ﱸﱹ
كَذَٰلِكَ
ﱺ
نَجۡزِي
ﱻ
مَن
ﱼ
شَكَرَ
ﱽ
٣٥
ﱾ
那是从我的主那里发出的恩典，我如此报酬感谢者。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿نِّعۡمَةࣰ﴾ مَصْدَر أَيْ إنْعَامًا ﴿مِّنۡ عِندِنَاۚ كَذَ ٰلِكَ﴾ أَيْ مِثْل ذَلِكَ الْجَزَاء ﴿نَجۡزِی مَن شَكَرَ ٣٥﴾ أَنْعَمْنَا وَهُوَ مُؤْمِن أَوْ مَنْ آمَنَ بِاَللَّهِ ورسوله وأطاعهما