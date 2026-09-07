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经注: Al-Qamar 54:34
Al-Qamar
34
54:34
انا ارسلنا عليهم حاصبا الا ال لوط نجيناهم بسحر ٣٤
إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّآ ءَالَ لُوطٍۢ ۖ نَّجَّيْنَـٰهُم بِسَحَرٍۢ ٣٤
إِنَّآ
ﱫ
أَرۡسَلۡنَا
ﱬ
عَلَيۡهِمۡ
ﱭ
حَاصِبًا
ﱮ
إِلَّآ
ﱯ
ءَالَ
ﱰ
لُوطٖۖ
ﱱﱲ
نَّجَّيۡنَٰهُم
ﱳ
بِسَحَرٖ
ﱴ
٣٤
ﱵ
我确已使飞沙走石的暴风去毁灭他们；惟鲁特的信徒，我在黎明时拯救了他们。
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基拉特
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Sisi tuliwateremshia upepo mkali unaowarushia mawe, isipokuwa watu wa Lūṭ wa nyumbani, kwani wao tuliwaokoa na adhabu kipindi cha mwisho wa usiku,