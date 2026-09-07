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经注: Al-Qamar 54:34
Al-Qamar
34
54:34
انا ارسلنا عليهم حاصبا الا ال لوط نجيناهم بسحر ٣٤
إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّآ ءَالَ لُوطٍۢ ۖ نَّجَّيْنَـٰهُم بِسَحَرٍۢ ٣٤
إِنَّآ
ﱫ
أَرۡسَلۡنَا
ﱬ
عَلَيۡهِمۡ
ﱭ
حَاصِبًا
ﱮ
إِلَّآ
ﱯ
ءَالَ
ﱰ
لُوطٖۖ
ﱱﱲ
نَّجَّيۡنَٰهُم
ﱳ
بِسَحَرٖ
ﱴ
٣٤
ﱵ
我确已使飞沙走石的暴风去毁灭他们；惟鲁特的信徒，我在黎明时拯救了他们。
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基拉特
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Tafsir Muyassar
54:34至54:35节的经注
إنا أرسلنا عليهم حجارةً إلا آل لوط، نجَّيناهم من العذاب في آخر الليل، نعمة من عندنا عليهم، كما أثبنا لوطًا وآله وأنعمنا عليهم، فأنجيناهم مِن عذابنا، نُثيب مَن آمن بنا وشكرنا.