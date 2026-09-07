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经注: Al-Qamar 54:34
Al-Qamar
34
54:34
انا ارسلنا عليهم حاصبا الا ال لوط نجيناهم بسحر ٣٤
إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّآ ءَالَ لُوطٍۢ ۖ نَّجَّيْنَـٰهُم بِسَحَرٍۢ ٣٤
إِنَّآ
ﱫ
أَرۡسَلۡنَا
ﱬ
عَلَيۡهِمۡ
ﱭ
حَاصِبًا
ﱮ
إِلَّآ
ﱯ
ءَالَ
ﱰ
لُوطٖۖ
ﱱﱲ
نَّجَّيۡنَٰهُم
ﱳ
بِسَحَرٖ
ﱴ
٣٤
ﱵ
我确已使飞沙走石的暴风去毁灭他们；惟鲁特的信徒，我在黎明时拯救了他们。
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基拉特
圣训
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السعدي Al-Sa'di
تتبعهم بحجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك للمسرفين