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经注: Al-Qamar 54:33
Al-Qamar
33
54:33
كذبت قوم لوط بالنذر ٣٣
كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍۭ بِٱلنُّذُرِ ٣٣
كَذَّبَتۡ
ﱦ
قَوۡمُ
ﱧ
لُوطِۭ
ﱨ
بِٱلنُّذُرِ
ﱩ
٣٣
ﱪ
鲁特的宗族曾否认警告，
经注
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答案
基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
أي:
{ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ }
لوطا عليه السلام، حين دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونهاهم عن الشرك والفاحشة التي ما سبقهم بها أحد من العالمين،