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经注: Al-Qamar 54:32
Al-Qamar
32
54:32
ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ٣٢
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍۢ ٣٢
وَلَقَدۡ
ﱞ
يَسَّرۡنَا
ﱟ
ٱلۡقُرۡءَانَ
ﱠ
لِلذِّكۡرِ
ﱡ
فَهَلۡ
ﱢ
مِن
ﱣ
مُّدَّكِرٖ
ﱤ
٣٢
ﱥ
我确已使《古兰经》易于记诵，有接受劝告的人吗？
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Tafsir Ahsanul Bayaan
নিশ্চয় আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?