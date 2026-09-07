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经注: Al-Qamar 54:31
Al-Qamar
31
54:31
انا ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر ٣١
إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةًۭ وَٰحِدَةًۭ فَكَانُوا۟ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ ٣١
إِنَّآ
ﱕ
أَرۡسَلۡنَا
ﱖ
عَلَيۡهِمۡ
ﱗ
صَيۡحَةٗ
ﱘ
وَٰحِدَةٗ
ﱙ
فَكَانُواْ
ﱚ
كَهَشِيمِ
ﱛ
ٱلۡمُحۡتَظِرِ
ﱜ
٣١
ﱝ
我确已使一种爆炸去毁灭他们，他们就变成造圈栏者所用的枯木。
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基拉特
圣训
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العربية
Tafsir Muyassar
إنا أرسلنا عليهم جبريل، فصاح بهم صيحة واحدة، فبادوا عن آخرهم، فكانوا كالزرع اليابس سريع الانكسار الذي يُجْعل حِظارًا على الإبل والمواشي.