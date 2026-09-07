登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Al-Qamar 54:3
Al-Qamar
3
54:3
وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ٣
وَكَذَّبُوا۟ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَكُلُّ أَمْرٍۢ مُّسْتَقِرٌّۭ ٣
وَكَذَّبُواْ
ﲫ
وَٱتَّبَعُوٓاْ
ﲬ
أَهۡوَآءَهُمۡۚ
ﲭﲮ
وَكُلُّ
ﲯ
أَمۡرٖ
ﲰ
مُّسۡتَقِرّٞ
ﲱ
٣
ﲲ
他们否认他，而且顺从私欲。每一件事都是确定的。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ
] وە پێغەمبەری خوایان صلى الله علیه وسلم بەدرۆ زانی وە شوێن هەواو ئارەزووی خۆیان كەوتن [
وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ (٣)
] وە هەموو كارێكیش جێگیر ئەبێت و روو دەدات: خێرو چاكە بۆ ئەهلی خێر, وە شەڕو خراپەش بۆ ئەهلی شەڕو خراپە .