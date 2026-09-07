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经注: Al-Qamar 54:3
Al-Qamar
3
54:3
وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ٣
وَكَذَّبُوا۟ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَكُلُّ أَمْرٍۢ مُّسْتَقِرٌّۭ ٣
وَكَذَّبُواْ
ﲫ
وَٱتَّبَعُوٓاْ
ﲬ
أَهۡوَآءَهُمۡۚ
ﲭﲮ
وَكُلُّ
ﲯ
أَمۡرٖ
ﲰ
مُّسۡتَقِرّٞ
ﲱ
٣
ﲲ
他们否认他，而且顺从私欲。每一件事都是确定的。
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基拉特
圣训
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العربية
Tafsir Muyassar
وكذَّبوا النبي صلى الله عليه وسلم، واتبعوا ضلالتهم وما دعتهم إليه أهواؤهم من التكذيب، وكلُّ أمر من خير أو شر واقع بأهله يوم القيامة عند ظهور الثواب والعقاب.