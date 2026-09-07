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经注: Al-Qamar 54:3
Al-Qamar
3
54:3
وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ٣
وَكَذَّبُوا۟ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَكُلُّ أَمْرٍۢ مُّسْتَقِرٌّۭ ٣
وَكَذَّبُواْ
ﲫ
وَٱتَّبَعُوٓاْ
ﲬ
أَهۡوَآءَهُمۡۚ
ﲭﲮ
وَكُلُّ
ﲯ
أَمۡرٖ
ﲰ
مُّسۡتَقِرّٞ
ﲱ
٣
ﲲ
他们否认他，而且顺从私欲。每一件事都是确定的。
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Tafseer Jalalayn
﴿وَكَذَّبُوا۟﴾ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿وَٱتَّبَعُوۤا۟ أَهۡوَاۤءَهُمۡۚ﴾ فِي الْبَاطِل ﴿وَكُلُّ أَمۡرࣲ﴾ مِنْ الْخَيْر وَالشَّرّ ﴿مُّسۡتَقِرࣱّ ٣﴾ بِأَهْلِهِ فِي الْجَنَّة أَوْ النَّار