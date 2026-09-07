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经注: Al-Qamar 54:29
Al-Qamar
29
54:29
فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ٢٩
فَنَادَوْا۟ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ٢٩
فَنَادَوۡاْ
ﱋ
صَاحِبَهُمۡ
ﱌ
فَتَعَاطَىٰ
ﱍ
فَعَقَرَ
ﱎ
٢٩
ﱏ
他们曾喊来他们的朋友，他就拿起剑来宰了母驼。
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基拉特
圣训
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Al-Sa'di
Тогда самудяне поручили самому несчастному человеку своего племени заколоть верблюдицу. Он подчинился своим соплеменникам и зарезал верблюдицу Салиха.