登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Al-Qamar 54:28
Al-Qamar
28
54:28
ونبيهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر ٢٨
وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ شِرْبٍۢ مُّحْتَضَرٌۭ ٢٨
وَنَبِّئۡهُمۡ
ﱁ
أَنَّ
ﱂ
ٱلۡمَآءَ
ﱃ
قِسۡمَةُۢ
ﱄ
بَيۡنَهُمۡۖ
ﱅﱆ
كُلُّ
ﱇ
شِرۡبٖ
ﱈ
مُّحۡتَضَرٞ
ﱉ
٢٨
ﱊ
你应当告诉他们，井水是他们和母驼所均分的，应得水分的，轮流着到井边来。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَنَبِّئۡهُمۡ أَنَّ ٱلۡمَاۤءَ قِسۡمَةُۢ﴾ مَقْسُوم ﴿بَیۡنَهُمۡۖ﴾ وَبَيْن النَّاقَة يَوْم لَهُمْ وَيَوْم لَهَا ﴿كُلُّ شِرۡبࣲ﴾ نَصِيب مِنْ الْمَاء ﴿مُّحۡتَضَرࣱ ٢٨﴾ يَحْضُرهُ الْقَوْم يَوْمهمْ وَالنَّاقَة يَوْمهَا فَتَمَادَوْا عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ مَلَّوْهُ فَهَمُّوا بِقَتْلِ النَّاقَة