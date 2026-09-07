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经注: Al-Qamar 54:27
Al-Qamar
27
54:27
انا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ٢٧
إِنَّا مُرْسِلُوا۟ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةًۭ لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبِرْ ٢٧
إِنَّا
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مُرۡسِلُواْ
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ٱلنَّاقَةِ
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فِتۡنَةٗ
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لَّهُمۡ
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فَٱرۡتَقِبۡهُمۡ
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وَٱصۡطَبِرۡ
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٢٧
ﳡ
我必定使母驼考验他们，故你应当期待他们，并应当坚忍，
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基拉特
圣训
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العربية
Al-Qurtubi
قوله تعالى : إنا مرسلو الناقة أي مخرجوها من الهضبة التي سألوها ، فروي أن صالحا صلى ركعتين ودعا فانصدعت الصخرة التي عينوها عن سنامها ، فخرجت ناقة عشراء وبراء .فتنة لهم أي : اختبارا وهو مفعول له .فارتقبهم أي : انتظر ما يصنعون .واصطبر أي : اصبر على أذاهم ، وأصل الطاء في اصطبر تاء فتحولت طاء لتكون موافقة للصاد في الإطباق .