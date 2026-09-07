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经注: Al-Qamar 54:25
Al-Qamar
25
54:25
االقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب اشر ٢٥
أَءُلْقِىَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌۭ ٢٥
أَءُلۡقِيَ
ﳊ
ٱلذِّكۡرُ
ﳋ
عَلَيۡهِ
ﳌ
مِنۢ
ﳍ
بَيۡنِنَا
ﳎ
بَلۡ
ﳏ
هُوَ
ﳐ
كَذَّابٌ
ﳑ
أَشِرٞ
ﳒ
٢٥
ﳓ
难道他在我们之间独自奉到启示吗？不然，他是说谎者，是傲慢者。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。