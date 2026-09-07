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经注: Al-Qamar 54:24
Al-Qamar
24
54:24
فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفي ضلال وسعر ٢٤
فَقَالُوٓا۟ أَبَشَرًۭا مِّنَّا وَٰحِدًۭا نَّتَّبِعُهُۥٓ إِنَّآ إِذًۭا لَّفِى ضَلَـٰلٍۢ وَسُعُرٍ ٢٤
فَقَالُوٓاْ
ﲿ
أَبَشَرٗا
ﳀ
مِّنَّا
ﳁ
وَٰحِدٗا
ﳂ
نَّتَّبِعُهُۥٓ
ﳃ
إِنَّآ
ﳄ
إِذٗا
ﳅ
لَّفِي
ﳆ
ضَلَٰلٖ
ﳇ
وَسُعُرٍ
ﳈ
٢٤
ﳉ
故他们说：我们同族的一个凡人，我们能顺从他吗？如果那样，我们必定陷于迷误和疯狂之中。
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基拉特
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Al-Sa'di
54:24至54:25节的经注
Они высокомерно объявили его лжецом и чванливо сказали: «Неужели мы последуем за простым человеком? Зачем мы должны слушаться его? Он человек, а не ангел. Он - такой же, как и мы, и не принадлежит к другим, более славным народам. Вдобавок к этому, он - один. Если мы подчинимся ему, то станем самыми заблудшими и несчастными». Они действительно стали самыми заблудшими и несчастными. Они сочли недостойным себя повиноваться пророку из числа людей, но не гнушались поклонением деревьям, камням, статуям и изображениям.