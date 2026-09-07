登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Al-Qamar 54:24
Al-Qamar
24
54:24
فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفي ضلال وسعر ٢٤
فَقَالُوٓا۟ أَبَشَرًۭا مِّنَّا وَٰحِدًۭا نَّتَّبِعُهُۥٓ إِنَّآ إِذًۭا لَّفِى ضَلَـٰلٍۢ وَسُعُرٍ ٢٤
فَقَالُوٓاْ
ﲿ
أَبَشَرٗا
ﳀ
مِّنَّا
ﳁ
وَٰحِدٗا
ﳂ
نَّتَّبِعُهُۥٓ
ﳃ
إِنَّآ
ﳄ
إِذٗا
ﳅ
لَّفِي
ﳆ
ضَلَٰلٖ
ﳇ
وَسُعُرٍ
ﳈ
٢٤
ﳉ
故他们说：我们同族的一个凡人，我们能顺从他吗？如果那样，我们必定陷于迷误和疯狂之中。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ (٢٣)
] قەومی ثەمودیش سەرجەم پێغەمبەرانیان بەدرۆ زانی لەبەر ئەوەی هەر كەسێك پێغەمبەرێك بەدرۆ بزانێ ئەوە وەك ئەوە وایە هەموو پێغەمبەرانی بەدرۆ زانیبێ، كە ساڵح پێغەمبەریان صلى الله علیه وسلم بەدرۆ زانی [
فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (٢٤)
] وە وتیان: ئایا تەنها مرۆڤێك لەناو خۆماندا بووە بە پێغەمبەرو ئێمە هەموومان شوێن ئەو بكەوین, بەڕاستی ئێمە لە گومڕاییەكی ئاشكراو لە سزاداین, یاخود وتراوە: ئەمە شێتییە ئەگەر ئێمە هەموومان شوێن ئەو بكەوین .