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经注: Al-Qamar 54:24
Al-Qamar
24
54:24
فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفي ضلال وسعر ٢٤
فَقَالُوٓا۟ أَبَشَرًۭا مِّنَّا وَٰحِدًۭا نَّتَّبِعُهُۥٓ إِنَّآ إِذًۭا لَّفِى ضَلَـٰلٍۢ وَسُعُرٍ ٢٤
فَقَالُوٓاْ
ﲿ
أَبَشَرٗا
ﳀ
مِّنَّا
ﳁ
وَٰحِدٗا
ﳂ
نَّتَّبِعُهُۥٓ
ﳃ
إِنَّآ
ﳄ
إِذٗا
ﳅ
لَّفِي
ﳆ
ضَلَٰلٖ
ﳇ
وَسُعُرٍ
ﳈ
٢٤
ﳉ
故他们说：我们同族的一个凡人，我们能顺从他吗？如果那样，我们必定陷于迷误和疯狂之中。
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基拉特
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿فَقَالُوۤا۟ أَبَشَرࣰا﴾ مَنْصُوب عَلَى الِاشْتِغَال ﴿مِّنَّا وَ ٰحِدࣰا﴾ صِفَتَانِ لبَشَرًا ﴿نَّتَّبِعُهُۥۤ﴾ مُفَسِّر لِلْفِعْلِ النَّاصِب لَهُ وَالِاسْتِفْهَام بِمَعْنَى النَّفْي الْمَعْنِيّ كَيْفَ نَتَّبِعهُ وَنَحْنُ جَمَاعَة كَثِيرَة وَهُوَ وَاحِد مِنَّا وَلَيْسَ بِمَلَكٍ أَيْ لَا نَتَّبِعهُ ﴿إِنَّاۤ إِذࣰا﴾ إِنِ اتَّبَعْنَاهُ ﴿لَّفِی ضَلَـٰلࣲ﴾ ذَهَاب عَنْ الصَّوَاب ﴿وَسُعُرٍ ٢٤﴾ جُنُون