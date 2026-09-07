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经注: Al-Qamar 54:23
Al-Qamar
23
54:23
كذبت ثمود بالنذر ٢٣
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ٢٣
كَذَّبَتۡ
ﲻ
ثَمُودُ
ﲼ
بِٱلنُّذُرِ
ﲽ
٢٣
ﲾ
赛莫德人否认过警告，
经注
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反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
54:23至54:24节的经注
كذبت ثمود -وهم قوم صالح- بالآيات التي أُنذرِوا بها،
فقالوا:
أبشرًا منا واحدًا نتبعه نحن الجماعة الكثيرة وهو واحد؟ إنا إذا لفي بُعْدٍ عن الصواب وجنون.