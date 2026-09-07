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经注: Al-Qamar 54:22
Al-Qamar
22
54:22
ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ٢٢
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍۢ ٢٢
وَلَقَدۡ
ﲳ
يَسَّرۡنَا
ﲴ
ٱلۡقُرۡءَانَ
ﲵ
لِلذِّكۡرِ
ﲶ
فَهَلۡ
ﲷ
مِن
ﲸ
مُّدَّكِرٖ
ﲹ
٢٢
ﲺ
我确已使《古兰经》易于记诵，有接受劝告的人吗？
经注
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na kwa hakika tumeyasahilisha matamko ya Qur’ani, ili isomwe na ihifadhiwe, na tumeyasahilisha maana yake, ili ieleweke na izingatiwe kwa anayetaka kuwaaidhika na kuzingatia. Je kuna yoyote mwenye kuwaidhika nayo? Hapa pana kuhimiza kusoma Qur’ani kwa wingi, kujifunza na kufundisha.