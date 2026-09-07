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经注: Al-Qamar 54:22
Al-Qamar
22
54:22
ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ٢٢
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍۢ ٢٢
وَلَقَدۡ
ﲳ
يَسَّرۡنَا
ﲴ
ٱلۡقُرۡءَانَ
ﲵ
لِلذِّكۡرِ
ﲶ
فَهَلۡ
ﲷ
مِن
ﲸ
مُّدَّكِرٖ
ﲹ
٢٢
ﲺ
我确已使《古兰经》易于记诵，有接受劝告的人吗？
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基拉特
圣训
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
ثم ختم - سبحانه - قصة هؤلاء الطغاة ، بمثل ما ختم به قصة قوم نوح ، من تذكير للناس بما أصاب هؤلاء الظالمين من عذاب أليم ومن دعوتهم إلى الاعتبار بقصص القرآن ، وزواجره ووعده ووعيده . . . فقال - تعالى - : ( فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القرآن لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ )