登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Al-Qamar 54:20
Al-Qamar
20
54:20
تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعر ٢٠
تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍۢ مُّنقَعِرٍۢ ٢٠
تَنزِعُ
ﲧ
ٱلنَّاسَ
ﲨ
كَأَنَّهُمۡ
ﲩ
أَعۡجَازُ
ﲪ
نَخۡلٖ
ﲫ
مُّنقَعِرٖ
ﲬ
٢٠
ﲭ
暴风将众人拔起，他们好象被拔出的海枣树干一样。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
لەناوبردنى قەومى هود پێغەمبەر صلى الله علیه وسلم [
إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ (١٩)
] ئێمە بایەكی زۆر ساردی سەخت و دەنگێكی زۆر گەورەمان بۆ ناردن لە ڕۆژێكی زۆر خراپ سەبارەت بەوان، وە ئەو خراپی و سزایە بەردەوام بوو لەسەریان تا لەناوی بردن .