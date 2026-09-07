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经注: Al-Qamar 54:20
Al-Qamar
20
54:20
تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعر ٢٠
تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍۢ مُّنقَعِرٍۢ ٢٠
تَنزِعُ
ﲧ
ٱلنَّاسَ
ﲨ
كَأَنَّهُمۡ
ﲩ
أَعۡجَازُ
ﲪ
نَخۡلٖ
ﲫ
مُّنقَعِرٖ
ﲬ
٢٠
ﲭ
暴风将众人拔起，他们好象被拔出的海枣树干一样。
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基拉特
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Tafseer Jalalayn
﴿تَنزِعُ ٱلنَّاسَ﴾ تَقْلَعُهُمْ مِنْ حُفَر الْأَرْض الْمُنْدَسِّينَ فيها وتصرعهم على رؤوسهم فَتَدُقّ رِقَابهمْ فَتُبَيِّن الرَّأْس عَنْ الْجَسَد ﴿كَأَنَّهُمۡ﴾ وَحَالهمْ مَا ذُكِرَ ﴿أَعۡجَازُ﴾ أُصُول ﴿نَخۡلࣲ مُّنقَعِرࣲ ٢٠﴾ مُنْقَطِع سَاقِط عَلَى الْأَرْض وَشُبِّهُوا بِالنَّخْلِ لِطُولِهِمْ وَذُكِّرَ هُنَا وَأُنِّثَ فِي الْحَاقَّة {نَخۡلٍ خَاوِیَةࣲ} مراعاة للفواصل في الموضعين