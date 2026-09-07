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经注: Al-Qamar 54:19
Al-Qamar
19
54:19
انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر ١٩
إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًۭا صَرْصَرًۭا فِى يَوْمِ نَحْسٍۢ مُّسْتَمِرٍّۢ ١٩
إِنَّآ
ﲝ
أَرۡسَلۡنَا
ﲞ
عَلَيۡهِمۡ
ﲟ
رِيحٗا
ﲠ
صَرۡصَرٗا
ﲡ
فِي
ﲢ
يَوۡمِ
ﲣ
نَحۡسٖ
ﲤ
مُّسۡتَمِرّٖ
ﲥ
١٩
ﲦ
我确已使暴风在一个很凶恶的日子去毁灭他们，
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Tafseer Jalalayn
﴿إِنَّاۤ أَرۡسَلۡنَا عَلَیۡهِمۡ رِیحࣰا صَرۡصَرࣰا﴾ أَيْ شَدِيدَة الصَّوْت ﴿فِی یَوۡمِ نَحۡسࣲ﴾ شُؤْم ﴿مُّسۡتَمِرࣲّ ١٩﴾ دَائِم الشُّؤْم أَوْ قَوِيّه وَكَانَ يَوْم الْأَرْبِعَاء آخِر الشهر