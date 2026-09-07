登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Al-Qamar 54:18
Al-Qamar
18
54:18
كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر ١٨
كَذَّبَتْ عَادٌۭ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ١٨
كَذَّبَتۡ
ﲖ
عَادٞ
ﲗ
فَكَيۡفَ
ﲘ
كَانَ
ﲙ
عَذَابِي
ﲚ
وَنُذُرِ
ﲛ
١٨
ﲜ
阿德人否认过先知，我的刑罚和警告是怎样的！
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Al-Sa'di
54:17至54:19节的经注
Мы облегчили слова Священного Корана для запоминания и чтения, а его смысл и значения - для познания и осмысления. Да и как может быть иначе, если слова этого Писания - самые прекрасные, его значения - самые правдивые, а его толкования - самые понятные. Стоит человеку обратиться к Священному Корану, как Всевышний Аллах помогает ему и облегчает ему путь к поставленной цели. Господь облегчил Коран для поминания, дабы Его праведные рабы различали запретное от дозволенного, выполняли повеления Аллаха и остерегались нарушать Его запреты, руководствовались предписанными им мерами наказания преступников, прислушивались к мудрым притчам и проповедям, извлекали уроки из правдивых рассказов и исправляли свои взгляды и воззрения. Все это возможно благодаря изучению Священного Корана, и поэтому изучение Корана и его толкования является самым легким и в то же время самым славным из всех занятий. Коранические науки приносят человеку великую пользу, а стоит ему заняться их изучением, как Аллах помогает ему в этом начинании. Поэтому один из мусульманских ученых сказал о смысле этого аята: «Есть ли среди вас желающие изучить этот Коран? Аллах обязательно поможет вам в этом». Он призвал Своих рабов уверовать в это Писание и внимать его наставлениям, но есть ли среди них поминающие?