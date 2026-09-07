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经注: Al-Qamar 54:18
Al-Qamar
18
54:18
كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر ١٨
كَذَّبَتْ عَادٌۭ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ١٨
كَذَّبَتۡ
ﲖ
عَادٞ
ﲗ
فَكَيۡفَ
ﲘ
كَانَ
ﲙ
عَذَابِي
ﲚ
وَنُذُرِ
ﲛ
١٨
ﲜ
阿德人否认过先知，我的刑罚和警告是怎样的！
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反思
答案
基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وعاد }
هي القبيلة المعروفة باليمن، أرسل الله إليهم هودا عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته، فكذبوه