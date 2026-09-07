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经注: Al-Qamar 54:17
Al-Qamar
17
54:17
ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ١٧
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍۢ ١٧
وَلَقَدۡ
ﲎ
يَسَّرۡنَا
ﲏ
ٱلۡقُرۡءَانَ
ﲐ
لِلذِّكۡرِ
ﲑ
فَهَلۡ
ﲒ
مِن
ﲓ
مُّدَّكِرٖ
ﲔ
١٧
ﲕ
我确已使《古兰经》易于记诵，有接受劝告的人吗？
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基拉特
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Tafseer Jalalayn
﴿وَلَقَدۡ یَسَّرۡنَا ٱلۡقُرۡءَانَ لِلذِّكۡرِ﴾ سَهَّلْنَاهُ لِلْحِفْظِ وَهَيَّأْنَاهُ لِلتَّذَكُّرِ ﴿فَهَلۡ مِن مُّدَّكِرࣲ ١٧﴾ مُتَّعِظ بِهِ وَحَافِظ لَهُ وَالِاسْتِفْهَام بِمَعْنَى الْأَمْر أَيْ احْفَظُوهُ وَاتَّعِظُوا بِهِ وَلَيْسَ يُحْفَظ مِنْ كُتُب اللَّه عَنْ ظَهْر الْقَلْب غَيْره