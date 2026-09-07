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经注: Al-Qamar 54:16
Al-Qamar
16
54:16
فكيف كان عذابي ونذر ١٦
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ١٦
فَكَيۡفَ
ﲉ
كَانَ
ﲊ
عَذَابِي
ﲋ
وَنُذُرِ
ﲌ
١٦
ﲍ
我的刑罚和警告是怎样的！
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反思
答案
基拉特
圣训
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العربية
Al-Sa'di
Что еще можно сказать о наказании, которое ужасно и мучительно, и об увещеваниях, которые лишают нечестивцев последней возможности оправдаться своей неосведомленностью?