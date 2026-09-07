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经注: Al-Qamar 54:15
Al-Qamar
15
54:15
ولقد تركناها اية فهل من مدكر ١٥
وَلَقَد تَّرَكْنَـٰهَآ ءَايَةًۭ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍۢ ١٥
وَلَقَد
ﲂ
تَّرَكۡنَٰهَآ
ﲃ
ءَايَةٗ
ﲄ
فَهَلۡ
ﲅ
مِن
ﲆ
مُّدَّكِرٖ
ﲇ
١٥
ﲈ
我确已将这件事留作一种迹象，有接受劝告者吗？
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基拉特
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Tafseer Jalalayn
﴿وَلَقَد تَّرَكۡنَـٰهَاۤ﴾ أَبْقَيْنَا هَذِهِ الْفِعْلَة ﴿ءَایَةࣰ﴾ لِمَنْ يَعْتَبِر بِهَا أَيْ شَاعَ خَبَرهَا وَاسْتَمَرَّ ﴿فَهَلۡ مِن مُّدَّكِرࣲ ١٥﴾ مُعْتَبِر وَمُتَّعِظ بِهَا وَأَصْله مُذْتَكِرٌ أبدلت التاء دالا مهملة وأدغمت فيها