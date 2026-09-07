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经注: Al-Qamar 54:14
Al-Qamar
14
54:14
تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر ١٤
تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءًۭ لِّمَن كَانَ كُفِرَ ١٤
تَجۡرِي
ﱻ
بِأَعۡيُنِنَا
ﱼ
جَزَآءٗ
ﱽ
لِّمَن
ﱾ
كَانَ
ﱿ
كُفِرَ
ﲀ
١٤
ﲁ
在我的眷顾之下飘流，以报答被人否认者。
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
যা চলত আমাদের চোখের সামনে ; এটা পুরস্কার তাঁর জন্য, যার সাথে কুফরী করা হয়েছিল।