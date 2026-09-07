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经注: Al-Qamar 54:13
Al-Qamar
13
54:13
وحملناه على ذات الواح ودسر ١٣
وَحَمَلْنَـٰهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَٰحٍۢ وَدُسُرٍۢ ١٣
وَحَمَلۡنَٰهُ
ﱵ
عَلَىٰ
ﱶ
ذَاتِ
ﱷ
أَلۡوَٰحٖ
ﱸ
وَدُسُرٖ
ﱹ
١٣
ﱺ
我使他乘坐一只用木板和钉子制造的船上，
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基拉特
圣训
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَحَمَلۡنَـٰهُ﴾ أَيْ نُوحًا ﴿عَلَىٰ﴾ سَفِينَة ﴿ذَاتِ أَلۡوَ ٰحࣲ وَدُسُرࣲ ١٣﴾ وَهُوَ مَا تُشَدّ بِهِ الْأَلْوَاح مِنْ الْمَسَامِير وَغَيْرهَا وَأَحَدهَا دِسَار كَكِتَابٍ