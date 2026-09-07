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经注: Al-Qamar 54:12
Al-Qamar
12
54:12
وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر ١٢
وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًۭا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰٓ أَمْرٍۢ قَدْ قُدِرَ ١٢
وَفَجَّرۡنَا
ﱫ
ٱلۡأَرۡضَ
ﱬ
عُيُونٗا
ﱭ
فَٱلۡتَقَى
ﱮ
ٱلۡمَآءُ
ﱯ
عَلَىٰٓ
ﱰ
أَمۡرٖ
ﱱ
قَدۡ
ﱲ
قُدِرَ
ﱳ
١٢
ﱴ
我又使大地上的泉源涌出；雨水和泉水，就依既定的情状而汇合。
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Al-Sa'di
54:12至54:13节的经注
С небес стало изливаться необычайно много воды, а на земле забилось множество источников. Вода изливалась отовсюду и не только из морей, рек и других обычных источников воды. Даже в печах, в которых обычно горит огонь, клокотала вода. Воды небес и земли слились по предопределению Аллаха, и это свидетельствует о том, что наказание этих нечестивцев и беззаконников было предопределено и записано.