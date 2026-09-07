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经注: Al-Qamar 54:12
Al-Qamar
12
54:12
وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر ١٢
وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًۭا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰٓ أَمْرٍۢ قَدْ قُدِرَ ١٢
وَفَجَّرۡنَا
ﱫ
ٱلۡأَرۡضَ
ﱬ
عُيُونٗا
ﱭ
فَٱلۡتَقَى
ﱮ
ٱلۡمَآءُ
ﱯ
عَلَىٰٓ
ﱰ
أَمۡرٖ
ﱱ
قَدۡ
ﱲ
قُدِرَ
ﱳ
١٢
ﱴ
我又使大地上的泉源涌出；雨水和泉水，就依既定的情状而汇合。
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基拉特
圣训
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
na tukapasua ardhi tukatoa chemchemi za maji yanayotoka kwa kasi, yakakutana maji ya mbinguni na maji ya ardhini kuwaangamiza wao kwa vile Alivyowakadiria mwenyezi Mungu, yakiwa ni malipo ya ushirikina wao.