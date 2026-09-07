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经注: Al-Qamar 54:11
Al-Qamar
11
54:11
ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر ١١
فَفَتَحْنَآ أَبْوَٰبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءٍۢ مُّنْهَمِرٍۢ ١١
فَفَتَحۡنَآ
ﱥ
أَبۡوَٰبَ
ﱦ
ٱلسَّمَآءِ
ﱧ
بِمَآءٖ
ﱨ
مُّنۡهَمِرٖ
ﱩ
١١
ﱪ
我就以倾注的雨水开了许多天门，
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
ফলে আমারা উন্মুক্ত করে দিলাম আকাশের দ্বারসমূহ প্রবল বর্ষণশীল বারিধারার মাধ্যমে,