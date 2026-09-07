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经注: Al-Qamar 54:10
Al-Qamar
10
54:10
فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ١٠
فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَغْلُوبٌۭ فَٱنتَصِرْ ١٠
فَدَعَا
ﱟ
رَبَّهُۥٓ
ﱠ
أَنِّي
ﱡ
مَغۡلُوبٞ
ﱢ
فَٱنتَصِرۡ
ﱣ
١٠
ﱤ
故他祈祷他的主说：我确是被压迫的，求你相助吧！
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基拉特
圣训
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Nūḥ akamuomba Mola wake kwamba «mimi ni dhaifu wa kupambana na hawa, basi nisaidie mimi kwa kuwapa mateso yanayotoka kwako kwa kukukanusha wewe.»