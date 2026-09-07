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经注: Al-Qamar 54:10
Al-Qamar
10
54:10
فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ١٠
فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَغْلُوبٌۭ فَٱنتَصِرْ ١٠
فَدَعَا
ﱟ
رَبَّهُۥٓ
ﱠ
أَنِّي
ﱡ
مَغۡلُوبٞ
ﱢ
فَٱنتَصِرۡ
ﱣ
١٠
ﱤ
故他祈祷他的主说：我确是被压迫的，求你相助吧！
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答案
基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
فعند ذلك دعا نوح ربه
[فقال:]
{ أَنِّي مَغْلُوبٌ }
لا قدرة لي على الانتصار منهم، لأنه لم يؤمن من قومه إلا القليل النادر، ولا قدرة لهم على مقاومة قومهم،
{ فَانْتَصِرْ }
اللهم لي منهم،
وقال في الآية الأخرى:
{ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا }
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