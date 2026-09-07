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经注: An-Najm 53:61
An-Najm
61
53:61
وانتم سامدون ٦١
وَأَنتُمْ سَـٰمِدُونَ ٦١
وَأَنتُمۡ
ﲔ
سَٰمِدُونَ
ﲕ
٦١
ﲖ
你们是疏忽的。
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基拉特
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ }
أي: غافلون عنه، لاهون عن تدبره، وهذا من قلة عقولكم وأديانكم فلو عبدتم الله وطلبتم رضاه في جميع الأحوال لما كنتم بهذه المثابة التي يأنف منها أولو الألباب،