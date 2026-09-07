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经注: An-Najm 53:60
An-Najm
60
53:60
وتضحكون ولا تبكون ٦٠
وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ٦٠
وَتَضۡحَكُونَ
ﲐ
وَلَا
ﲑ
تَبۡكُونَ
ﲒ
٦٠
ﲓ
你们怎么嘲笑而不痛哭呢？
经注
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答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ }
أي: تستعملون الضحك والاستهزاء به، مع أن الذي ينبغي أن تتأثر منه النفوس، وتلين له القلوب، وتبكي له العيون،سماعا لأمره ونهيه، وإصغاء لوعده ووعيده، والتفاتا لأخباره الحسنة الصادقة