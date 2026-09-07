登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: An-Najm 53:59
An-Najm
59
53:59
افمن هاذا الحديث تعجبون ٥٩
أَفَمِنْ هَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ٥٩
أَفَمِنۡ
ﲋ
هَٰذَا
ﲌ
ٱلۡحَدِيثِ
ﲍ
تَعۡجَبُونَ
ﲎ
٥٩
ﲏ
难道你们为这训辞而诧异吗？
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
53:59至53:62节的经注
أفمِن هذا القرآن تعجبون -أيها المشركون- من أن يكون صحيحًا، وتضحكون منه سخرية واستهزاءً، ولا تبكون خوفًا من وعيده، وأنتم لاهون معرضون عنه؟ فاسجدوا لله وأخلصوا العبادة له وحده، وسلِّموا له أموركم.