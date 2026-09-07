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经注: An-Najm 53:58
An-Najm
58
53:58
ليس لها من دون الله كاشفة ٥٨
لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ٥٨
لَيۡسَ
ﲄ
لَهَا
ﲅ
مِن
ﲆ
دُونِ
ﲇ
ٱللَّهِ
ﲈ
كَاشِفَةٌ
ﲉ
٥٨
ﲊ
除真主外，没有能揭示它的。
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基拉特
圣训
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Al-Sa'di
53:58至53:60节的经注
Близок срок наступления Судного дня, и уже проявляются его предзнаменования. Когда же он наступит, никто не спасет неверующих от обещанного наказания. Затем Всевышний пригрозил неверующим, которые отрицают миссию Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и принесенный им Священный Коран: