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经注: An-Najm 53:58
An-Najm
58
53:58
ليس لها من دون الله كاشفة ٥٨
لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ٥٨
لَيۡسَ
ﲄ
لَهَا
ﲅ
مِن
ﲆ
دُونِ
ﲇ
ٱللَّهِ
ﲈ
كَاشِفَةٌ
ﲉ
٥٨
ﲊ
除真主外，没有能揭示它的。
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基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿لَیۡسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ نَفْس ﴿كَاشِفَةٌ ٥٨﴾ أَيْ لَا يَكْشِفهَا وَيُظْهِرهَا إلَّا هُوَ كَقَوْلِهِ {لَا یُجَلِّیهَا لِوَقۡتِهَاۤ إِلَّا هُوَۚ}