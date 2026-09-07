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经注: An-Najm 53:56
An-Najm
56
53:56
هاذا نذير من النذر الاولى ٥٦
هَـٰذَا نَذِيرٌۭ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰٓ ٥٦
هَٰذَا
ﱻ
نَذِيرٞ
ﱼ
مِّنَ
ﱽ
ٱلنُّذُرِ
ﱾ
ٱلۡأُولَىٰٓ
ﱿ
٥٦
ﲀ
这是古时的那些警告者之中的一个警告者。
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Huyu Muhammad, rehema ya Mwenyezi Mungu na amani zimshukie, ni mwonyaji wa haki ambayo kwayo walionya Manabii kabla yake, si kitu kipya katika Mitume.