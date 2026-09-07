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经注: An-Najm 53:55
An-Najm
55
53:55
فباي الاء ربك تتمارى ٥٥
فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ٥٥
فَبِأَيِّ
ﱶ
ءَالَآءِ
ﱷ
رَبِّكَ
ﱸ
تَتَمَارَىٰ
ﱹ
٥٥
ﱺ
你怀疑你的主的哪一件恩典呢？
经注
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反思
答案
基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى }
أي: فبأي: نعم الله وفضله تشك أيها الإنسان؟ فإن نعم الله ظاهرة لا تقبل الشك بوجه من الوجوه، فما بالعباد من نعمة إلا منه تعالى، ولا يدفع النقم إلا هو.