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经注: An-Najm 53:52
An-Najm
52
53:52
وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى ٥٢
وَقَوْمَ نُوحٍۢ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ٥٢
وَقَوۡمَ
ﱤ
نُوحٖ
ﱥ
مِّن
ﱦ
قَبۡلُۖ
ﱧﱨ
إِنَّهُمۡ
ﱩ
كَانُواْ
ﱪ
هُمۡ
ﱫ
أَظۡلَمَ
ﱬ
وَأَطۡغَىٰ
ﱭ
٥٢
ﱮ
以前，他毁灭了努哈的宗族。他们确是更不义的，确是更放荡的。
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基拉特
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。