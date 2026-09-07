登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: An-Najm 53:52
An-Najm
52
53:52
وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى ٥٢
وَقَوْمَ نُوحٍۢ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ٥٢
وَقَوۡمَ
ﱤ
نُوحٖ
ﱥ
مِّن
ﱦ
قَبۡلُۖ
ﱧﱨ
إِنَّهُمۡ
ﱩ
كَانُواْ
ﱪ
هُمۡ
ﱫ
أَظۡلَمَ
ﱬ
وَأَطۡغَىٰ
ﱭ
٥٢
ﱮ
以前，他毁灭了努哈的宗族。他们确是更不义的，确是更放荡的。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na Akawaangamiza watu wa Nūḥ hapo kabla. Hao walikuwa ni wakali zaidi wa uasi na wakubwa zaidi wa ukafiri kuliko wale waliokuja baada yao.