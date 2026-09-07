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经注: An-Najm 53:51
An-Najm
51
53:51
وثمود فما ابقى ٥١
وَثَمُودَا۟ فَمَآ أَبْقَىٰ ٥١
وَثَمُودَاْ
ﱠ
فَمَآ
ﱡ
أَبۡقَىٰ
ﱢ
٥١
ﱣ
和赛莫德人，而未曾有所遗留；
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基拉特
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
وقوله : ( وَثَمُودَ ) معطوف على عاد . أى : وأنه أهلك - أيضا - قبيلة ثمود ، دون أن يبقى منهم أحدا .وهلاك هاتين القبيلتين قد جاء فى آيات كثيرة منها قوله - تعالى - : ( كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بالقارعة فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُواْ بالطاغية وَأَمَا عَادٌ فَأُهْلِكُواْ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ).