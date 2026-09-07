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经注: An-Najm 53:50
An-Najm
50
53:50
وانه اهلك عادا الاولى ٥٠
وَأَنَّهُۥٓ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ٥٠
وَأَنَّهُۥٓ
ﱛ
أَهۡلَكَ
ﱜ
عَادًا
ﱝ
ٱلۡأُولَىٰ
ﱞ
٥٠
ﱟ
他毁灭了古时的阿德人，
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基拉特
圣训
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العربية
Al-Sa'di
53:49至53:51节的经注
Сириус - это известная звезда. Конечно же, Аллах является Господом всего сущего, но из всех творений. Он особо отметил Сириус, потому что в доисламскую эпоху язычники поклонялись этой звезде. Тем самым Всевышний дал понять, что все, чему поклоняются многобожники, сотворено Им, находится в Его власти и не заслуживает поклонения наряду с Ним.