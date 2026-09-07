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经注: An-Najm 53:50
An-Najm
50
53:50
وانه اهلك عادا الاولى ٥٠
وَأَنَّهُۥٓ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ٥٠
وَأَنَّهُۥٓ
ﱛ
أَهۡلَكَ
ﱜ
عَادًا
ﱝ
ٱلۡأُولَىٰ
ﱞ
٥٠
ﱟ
他毁灭了古时的阿德人，
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى (٥٠)
] وە هەر خوای گەورە بوو كە عادی سەرەتای قەومی هودى لەناوبرد كە ئیمانیان نەهێنا .