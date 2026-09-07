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经注: An-Najm 53:47
An-Najm
47
53:47
وان عليه النشاة الاخرى ٤٧
وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ٤٧
وَأَنَّ
ﱌ
عَلَيۡهِ
ﱍ
ٱلنَّشۡأَةَ
ﱎ
ٱلۡأُخۡرَىٰ
ﱏ
٤٧
ﱐ
他以再造为自己的责任；
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基拉特
圣训
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
استدل بالبداءة على الإعادة،
فقال:
{ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى }
فيعيد العباد من الأجداث، ويجمعهم ليوم الميقات، ويجازيهم على الحسنات والسيئات.