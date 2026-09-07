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经注: An-Najm 53:45
An-Najm
45
53:45
وانه خلق الزوجين الذكر والانثى ٤٥
وَأَنَّهُۥ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ٤٥
وَأَنَّهُۥ
ﱁ
خَلَقَ
ﱂ
ٱلزَّوۡجَيۡنِ
ﱃ
ٱلذَّكَرَ
ﱄ
وَٱلۡأُنثَىٰ
ﱅ
٤٥
ﱆ
他曾创造配偶──男性的与女性的──
经注
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基拉特
圣训
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na kwamba Yeye Ameumba jinsi mbili: ya kiume na ya kike, kati ya wanadamu na wanyama,