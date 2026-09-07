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经注: An-Najm 53:43
An-Najm
43
53:43
وانه هو اضحك وابكى ٤٣
وَأَنَّهُۥ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ٤٣
وَأَنَّهُۥ
ﳧ
هُوَ
ﳨ
أَضۡحَكَ
ﳩ
وَأَبۡكَىٰ
ﳪ
٤٣
ﳫ
他能使人笑，能使人哭；
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基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى }
أي: هو الذي أوجد أسباب الضحك والبكاء، وهو الخير والشر، والفرح والسرور والهم
[والحزن]
، وهو سبحانه له الحكمة البالغة في ذلك،